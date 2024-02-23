Ekonominin ağır topu Şeref Oğuz: Lirayı çıplak bırakırsan döviz tahrik olur

Kaynak: Haber Merkezi
Ekonominin ağır topu Şeref Oğuz: Lirayı çıplak bırakırsan döviz tahrik olur
Ekonomi yazarı Dr. Şeref Oğuz'dan dikkat çeken değerlendirme... Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Merkez'in elinde rezervlerinden başka silah kalmadı. Lirayı çıplak bırakırsan döviz tahrik olur" dedi.

Ekonomi Yazarı Dr. Şeref Oğuz, Ekonomi Gazetesine, yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan faizi sabit bırakma kararını değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuru dizginlemek için Türk Lirası'nı yalnız bıraktığını ifade eden Oğuz, dizginler elden kaçabilir yorumu yaptı.

Şeref Oğuz'un değerlendirmesi şöyleydi.

"Merkez, faiz yürüyüşüne mola verdi. Şimdi gözler döviz üzerindeki etkisinde. Kuru, faiz kıyılarında tutmak için Merkez’in rezervlerinden başka silahı kalmadı. Kuru yönetmek için aktif bir politikan yoksa dizginler elinden kaçabilir."

"LİRALAŞALIM DERKEN DÖVİZLEŞMEYELİM"

Liraya sahip çıkılması gerektiğine değinen Şeref Oğuz, "Bugün Haber Masası’nda Barış Esen’den gelen uyarıya dikkat çekiyorum: Lirayı çıplak bırakırsan, elbet döviz tahrik olur. Liralaşayım derken dövizleşmeyelim" değerlendirmesini yaptı.

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