Ekonominin iyi olduğunu söyleyen kadının 18 yaşındaki oğlu isyan edince 'Sen şu an kendini bitirdin' diye bağırdı

Seçime sayılı günler kala, Youtube kanallarının yaptığı sokak röportajları vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.

Mikrofon uzatılan bir kadın ekonominin ne kadar iyi olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Lüks içinde yaşadığını ifade eden kadın "Evet lüks yaşıyorum ben. Kafelerde çok güzel yiyorum, içiyorum, geziyorum. Benim tek maaşla çalışıyorum, bir de oğlum çalışıyor. Başka da kimse bir şey yapmıyor" dedi.

Kadın "Evde ben tutarsam her şey güzel olur. Ben tutmasam... Benim evime şu anki giren para değişiyor." ifadelerini kullandı.

"BENİM GENÇLİĞİMİ BİTİRDİLER"

O sırada mikrofona atılan 18 yaşındaki genç, "Ben bu gidişattan hiç memnun değilim. Bu malum parti, ben adını vermek istemiyorum çünkü Silivri soğuktur. Memnun değilim ama. Benim yaşım 18 olmuş 20 senedir aynı adamı görüyorum. Benim gençliğimi bitirdiler. Hayattan hiçbir ümidim yok" dedi.

Muhabirin "Okuyor musun?" sorusuna "Okuyorum abi son sınıf öğrencisiyim, çalışıyorum" yanıtını verdi.

"SEN ŞU AN KENDİNİ BİTİRDİN"

Sözlerine "Ümidim kalmadı ama benim artık. İlk fırsatta kaçacağım" diyerek sürdürdü.

Bu sırada oğluyla birlikte muhabirden ve mikrofondan uzaklaşan kaçın oğluna kızarak parmak sallayıp "Sen şu an kendini bitirdin" ifadelerini kullandı.