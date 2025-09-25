Ekonomist Devrim Akyıl'dan 'Ekim' uyarısı! Canlı yayında açıkladı

Ünlü ekonomist Devrim Akyıl Sözcü TV canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Akyıl vatandaşlara "Ekim" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün oval ofiste bir araya gelecek olması piyasaları hareketlendirdi.

Ünlü ekonomist Devrim Akyıl, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu canlı yayınlanan "Para Politika Ve Hayat Programında" görüşmeye ve piyasalara etkilerine dair önemli açıklamalar yaptı.

Akyıl'ın piyasalara yönelik 'Ekim ayında sert dalgalanmalar' olabilir değerlendirmesi dikkat çekti.

Akyıl'ın dikkat çeken açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

"O DÖVİZ GELECEK Mİ?"

"Döviz olsaydı Merkez Bankası her gelişmede döviz bozmazdı. Bizim ihtiyayacımız boingleri daha pahalıya alacağımız anlaşmalardan öte bizim derdimiz o döviz gelecek mi? Uluslararası sermaye Türkiye'ye para sokacak mı? Türkiye son 8 aydır negatif haberler nereden geliyor? İç siyasetteki yargı operasyonlarından, süreçlerden geliyor.

"KISA VADEDE POZİTİF BİR HAVA YARATABİLİR"

Ne oluyor o zaman çok az kalmış yabancı panikle aşağı doğru satış yapıyor borsada. Bunun Türkiye'de pozitif sonuç vermeyeceğini görüyor çünkü. Bütün bu gelişmeler kısa vadede bir pozitif hava yaratabilir.

"EKİM AYINDA ÇOK SERT DALGALANMALAR OLABİLİR"

Bu akşam ki görüşmede kısa vadede pozitif bir hava da geçebilir ama bütün bu gelişmeler geçip gittikten sonra iç siyasette 'bir acaba onay alma süreci geldi' deyip ekim ayında çok sert dalgalanmaların gelme ihtimalini de bir yere not etsin seyirciler... Amerika artık arkamızda da tam olarak Amerika'dan ne konusunda destek alınıyor."

Altın, dolar, euro ve borsa yatırımcısı olan vatandaşları endişelendiren Akyıl'ın açıklamalarına sosyal medyada yorum yağıyor.

