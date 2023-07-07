Ekonomist Selçuk Geçer doların zirve yapacağı tarihi açıkladı

Dolar kurunun serbest bırakılmasını doğru bir hamle olarak değerlendiren Selçuk Geçer, "Dolar borcu olanların ellerini çabuk tutması gerekiyor. O tarihte dolarda kıyamet kopacak" diyerek tarih verdi.
Karar'da yer alan habere göre, dolar kurunda flaş gelişme! Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararı sonrası rekor üstüne rekor kıran dolar kuru yeni haftaya dalgalı başladı.
26.10 liraya ulaşan dolar hızla yükselirken vatandaşlar 'Dolar yükselecek mi düşecek mi? Dolar 30 TL olacak mı?' sorularını araştırıyor.
Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararı sonrası birden yükselişe geçen dolar kuru 26 TL seviyesini aşmış durumda.
Piyasalarda döviz rezervi sorunu yaşanırken yatırımcılar 'Dolar alınır mı satılır mı? Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar ne zaman 30 TL olacak?' sorularını araştırmaya başladı.
Yıl başından bu yana hızla yükselen dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 26 TL sınırını aşan dolar kuru yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
Dolar tahminleriyle sık sık gündeme gelen ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun ilerleyen günlerde 4 TL kadar daha değer kazanabileceğini ifade etti. Geçer, 25 baz puan tutarında faiz artırımı yapılabileceğine dair öngörüsünü de açıkladı.
Doların 30 TL olacağı tarihi açıklayan ve dolar borcu olanların ellerini çabuk tutması gerektiğini vurgulayan Selçuk Geçer, şu uyarılarda bulundu:
"Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 26 TL’ydi. Şu anda o seviye yakalandı. Yeni bir değerlendirme yapılıp dolar kurunun yıl sonu tahmini 30 TL’nin üzerine çıkacak.
Dolar kurunun serbest bırakılması doğru bir hamle. Dolar kuru gerçek değerini bulacak ki yabancı gelecek. Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz."