Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin dolar kuru beklentisi belli oldu

Kaynak: Haber3
Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin dolar kuru beklentisi belli oldu
Foreks Haber, ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde, şubat ayı enflasyonu ve yıl sonu dolar kuruna ilişkin beklentilerini açıkladı.

Ankete katılan 20 ekonomistin şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan ve ortalama tahmini yüzde 3,98 artış yönünde oldu. İlgili anket sonuçlarına göre ekonomistlerin şubat ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmini yüzde 66,20, ortalama tahmini ise yüzde 66,14 artış olarak hesaplandı.
TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 6,00 ve yüzde 3,00 şeklinde olurken, yıllık tahminler ise yüzde 68,20 ila yüzde 64,60 bandında gerçekleşti.
Geçen ayki Foreks Haber anketinde yıllık enflasyon beklentisi yüzde 64,76 seviyesinde belirlenmiş, tahmin aralığı ise yüzde 67,64 ila yüzde 63,00 bandında olmuştu.

YIL SONU KUR BEKLENTİSİ
2024’ün sonu dolar/TL anketine ise 9 ekonomist katılım sağladı. İlgili ankette, medyan tahmin 41,00 TL olurken, ortalama tahmin 41,1192 TL seviyesinde gerçekleşti.
Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla 42,5000 ve 38,0000 olarak kaydedildi.
Geçtiğimiz ayki Foreks Haber anketinde, medyan beklenti 40,3500 seviyesinde olurken; en yüksek tahmin 42,50 TL, en düşük tahmin ise 38,00 TL olmuştu.

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