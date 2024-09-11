Ekrem Açıkel Erdoğan'ın İmamoğlu planını açıkladı

Son dönemde Türkiye'de seçimler ve siyasi dengeler üzerine yapılan çarpıcı analizler gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Ekrem Açıkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı İmamoğlu planını canlı yayında duyurdu.

Açıkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelikli hedeflerinden birinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engellemek olduğunu öne sürdü.

Açıkel’e göre, Erdoğan bu hamle ile sadece siyasi rakibini saf dışı bırakmayı değil, aynı zamanda seçimi kazanmayı da garanti altına almak istiyor.

Açıkel, Erdoğan’ın bu stratejisinin sadece İmamoğlu'nu devre dışı bırakmakla sınırlı kalmayıp, muhalefet cephesinde de kimin aday olacağını dolaylı yoldan belirlemeye yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sisi göndermesi "Şimdi Sisi kardeşim oldu, bana da demesini bekliyorum!”

"ERDOĞAN'IN AMACI İMAMOĞLU'NUN ADAYLUĞINI ENGELLEYİP KAZANMAK"

"Erdoğan'ın amacı, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engelleyip kazanmak; sonrasına bakmak, rakibinin adayını belirlemek ve seçimi garanti altına almak" diyen Açıkel, bu stratejinin ilerleyen dönemde daha belirgin hale geleceğine vurgu yaptı.

Muhalefetin nasıl bir strateji geliştireceği ise önümüzdeki süreçte Türkiye siyasetinin geleceğini belirleyecek unsurlardan biri olarak öne çıktı.