Ekrem İmamoğlu: Onların tek önceliği var birincisi para ikincisi çıkar üçüncüsü bir kişiye yaranmak

Yerel seçimlerin yapılamasına 6 gün kalmışken özellikle megakent İstanbul’da seçim meydanı her geçen saat daha da ısınmaya devam ediyor.

Mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin yapılmasına bir haftadan az bir süre kalmışken İstanbul’un ilçelerini gezerek vatandaşlara proje ve vaatlerini anlatıyor.

Öte yandan iktidarın kendisi hakkındaki eleştirilerine yanıt veren İmamoğlu, rakibi Murat Kurum’u da eleştirdi.

Avcılar Belediyesi Firuzköy Dönüşüm Mahallesi Tanıtım Programı’ ve Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde inşa edilen ‘KİPTAŞ Kırlangıç Evler 1. Etap Anahtar Teslimi Töreni’nde konuşan İmamoğlu, Kırlangıç evleri gerçek bir kentsel dönüşüm projesi olarak nitelendirdi.

AKP ve Kurum’un önceliğinin İstanbul olmadığına dikkat çeken İmamoğlu şu şekilde konuştu:

“Burada, Firuzköy'le ilgili süreçleri biliyoruz. Yeşilkent'te devam eden dönüşümle alakalı süreçleri biliyoruz. Orada özellikle bir rezerv alan ürettik yaklaşık 3 bin konutluk.

Mülkiyeti İBB’ye ait Yeşilkent’teki o alanda, Yeşilkent’in de dönüşümünü hızlandıracak ve birbirini destekleyecek bir üretim alanı oluşturduk, planlarını yaptık ve bakanlığa yolladık.

Hani bugün -sokakta değil de sokakta gezemiyor da- İstanbul'un muhtelif yerlerinde dolaşan acemi aday… 2 senedir Şehircilik Bakanlığı'nda o planlar bekliyor. Diyor ya önceliğimiz ‘o’. Size şunu söyleyeyim. Onların önceliği, İstanbul falan değil.

Onların tek önceliği var: Birincisi para, ikincisi çıkar, üçüncüsü bir kişiye yaranmak. Bir kişiyi mutlu etsinler, onlar için her şey tamam.

Bizim farkımız ne biliyor musunuz? Buradaki gözlere bakıp, İstanbulluların mutlu olduğunu görürsem, ben evde yastığa başımı huzurla koyarım; onlar, bir kişiyi mutlu ederse mutlu yatıyorlar.”

“ADAYINIZA YAZIK BU KADAR KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN”

Silivri halk buluşmasında vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde bakanların İstanbul’da seçim çalışmasına katılmasına karşın tepkilerini dile getirdi.

İktidarın derdinin milletin seçimi kazanması değil de bir grup insanın seçimi kazanması olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, rakibin en çok bir kişiye hesap verememekten korktuğunu, kendilerinin ise tek korkularının Allah olduğunu ifade ederek konu hakkında şunları söyledi:

“Toplanmışlar, Ankara'dan İstanbul'a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye'nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok.

Dışişleri Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Yetmez; Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez; Adalet Bakanı burada.

Yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Bu kadar küçük düşürmeyin. Bakın küçük düşürmeyin.”

“İSTANBUL’UN İSRAFÇILARA VE RANTÇILARA KAYBEDECEK BİR SANİYESİ BİLE YOK”

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde vatandaşlar ile buluşan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un kötü zihniyet devrini 2019 yılında kapattığını ifade ederek yaklaşan yerel seçimlerde, rakiplerini 31 Mart’ta tarihe gömeceklerini ifade etti. İmamoğlu:

“Şimdi 31 Mart'ta tarihe gömeceğiz. Bizim yaptığımızı onlar yapamazdı. Yapmadı zaten. Onlar israfçı, onlar rantçı. Biz ise icraatçıyız. Biz halkçıyız.

Onlar, kendileri bile itiraf ettiler. Onlar ‘ihanetçiyiz’ demediler mi? Bunların ruhunda ihanet, bizim ruhumuzda merhamet var, merhamet. Bu şehrin, israfçılarla ve rantçılarla kaybedecek bir saniyesi bile yok.”

“SİZİN OLANI SİZE VERİYORUZ. BUNU UNUTMAYIN”

Pendik ilçesi Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada vatandaşların çektiği ekonomik zorluktan bahsederek iktidarı hedef alan İmamoğlu, yönetime geldiklerinden sonra sosyal yardımları 6 kat daha artırdıklarını ifade ederken kreş ve kent lokantalarının önemi bir kez daha vurguladı. İmamoğlu:

“Bunu, kimse hafife almasın. Hafife alan, bu milleti artık kafasından silmiş kişidir. Milletini düşünmeyen bir akıldır. Biz, bununla yüzleşiyoruz ve yüzleşmeye devam etmek zorundayız. Biz, onun için sosyal desteklerimizi 6 katına çıkardık.

Ben bu şehrin, bu mahallelerin, bu ülkenin yoksulluğunu konuşmak ister miyim? İstemem. Bu milletin zenginliğini konuşmak isterim. Zenginliğini konuşup, ‘Bu zenginliği daha fazla zengin yapacağız’ demek isterdim

Bu şehirde Kent Lokantası açmak zorundayız, onlar ne kadar küçümserse küçümsesin. 100 bin gencimize burs mu verdik?

Daha fazla vermek zorundayız. Bu zor günleri, dayanışmayla atlatacağız. Annelerimiz evlatlarını huzurlu yetiştirsin diye, Anne Kart mı veriyoruz? Daha fazla vermek zorundayız. Bu zor günleri atlatmak zorundayız.

Bu zor günleri birlikte atlatabiliriz. Biz, dayanışmanın gücünü ortaya koyuyoruz. Bunların her birisini, ‘Bize oy verin’ diye değil, görevimizi yapmak için bunları size veriyoruz. Sizin olanı, size veriyoruz. Sizin olanı size veriyoruz. Bunu unutmayın”