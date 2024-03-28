İmamoğlu Erdoğan ile arasından geçen sohbeti açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Emekliler hakkında konuşan İmamoğlu, "Emeklinin başı öne eğildiği zaman, bu milletin başı öne eğilmiştir" ifadelerini kullandı.

“EMEKLİYE VERİLECEK 1 LİRAYI BÜTÇEYE YÜK DİYE TARİFLEDİRLER”

İktidarı hedef alarak “Bunlar saygıyı, hürmeti bile ezdiler” diyen İmamoğlu, “Emekliye verilecek 1 lirayı bütçeye yük diye tarifledirler. Bak, bak, bak... Ama Kanal İstanbul deyince gözleri fır fır dönüyor. İçinde bir para işareti var, anladınız siz onun ne olduğunu” ifadelerini kullandı.

“BENİM BİLDİĞİM KABİNE ANKARA'DA OLUR, BUNLAR TOPLANMIŞ İSTANBUL'A GELMİŞ”

İmamoğlu konuşmasının devamında, AKP'li bakanların İBB adayı Murat Kurum için seçim çalışması yapmasına tepki gösterdi.

“Benim bildiğim Kabine Ankara'da olur” diyen İmamoğlu, “Bunlar toplanmış İstanbul'a gelmiş. Sandıkta misafir edelim. Hani 23 Haziran'da etmiştiniz ya 806 bin kez, onu kaça katlarsınız ben bilmem? Benim bildiğim İstanbullu ne hak yer, ne de hakkını yedirir" ifadelerini kullandı.

"PARTİ DEVLETİ KURMAK İSTİYORLAR"

İktidarı Parti devleti kurmak istediğini söyleyen İmamoğlu, "Biz 100 seneyi aşmış Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Allah'ın lütfu... Bir çift mavi göz gelmiş milletin atasıyla ülkeyi kurmuş ve bize emanet etmiş. Yok birbirimizden farkımız. Cumhuriyet bir şey daha söyler; yönetici gülerek bakar, vatandaşına şefkatle bakar. Yönetici vatandaşına sert bakamaz, talimat veremez” ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİDE DEĞİL AMA İKİNCİDE DAHA SAĞLAM OTURUYORUM”

İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da Saray'da ağırladığı büyükşehir belediye başkanları toplantısında yaşanan kırık sandalye olayını anlattı.

İmamoğlu, Erdoğan için, "Sadece ilk seçildiğimizde fazla ısrarcı olunca 30 tane büyükşehir belediye başkanını davet etti? Ne tesadüfse 30 kişinin orada herkesin önünde ismi yazıyor, bana kırık sandalye denk geldi... Sonra da bana demez mi 'İsraf ediyorsun, sandalyeyi kırdın.' Dedim ki, 'Birincide değil ama ikincide daha sağlam oturuyorum, ondan' dedim” ifadelerini kullandı.