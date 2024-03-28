İmamoğlu Erdoğan ile arasından geçen sohbeti açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu Erdoğan ile arasından geçen sohbeti açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'da Saray'da ağırladığı büyükşehir belediye başkanları toplantısında Erdoğan ile arasında geçen kırık sandalye olayını anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Emekliler hakkında konuşan İmamoğlu, "Emeklinin başı öne eğildiği zaman, bu milletin başı öne eğilmiştir" ifadelerini kullandı.

“EMEKLİYE VERİLECEK 1 LİRAYI BÜTÇEYE YÜK DİYE TARİFLEDİRLER”

İktidarı hedef alarak “Bunlar saygıyı, hürmeti bile ezdiler” diyen İmamoğlu, “Emekliye verilecek 1 lirayı bütçeye yük diye tarifledirler. Bak, bak, bak... Ama Kanal İstanbul deyince gözleri fır fır dönüyor. İçinde bir para işareti var, anladınız siz onun ne olduğunu” ifadelerini kullandı.

“BENİM BİLDİĞİM KABİNE ANKARA'DA OLUR, BUNLAR TOPLANMIŞ İSTANBUL'A GELMİŞ”

İmamoğlu konuşmasının devamında, AKP'li bakanların İBB adayı Murat Kurum için seçim çalışması yapmasına tepki gösterdi.

“Benim bildiğim Kabine Ankara'da olur” diyen İmamoğlu, “Bunlar toplanmış İstanbul'a gelmiş. Sandıkta misafir edelim. Hani 23 Haziran'da etmiştiniz ya 806 bin kez, onu kaça katlarsınız ben bilmem? Benim bildiğim İstanbullu ne hak yer, ne de hakkını yedirir" ifadelerini kullandı.

op.jpg

"PARTİ DEVLETİ KURMAK İSTİYORLAR"

İktidarı Parti devleti kurmak istediğini söyleyen İmamoğlu, "Biz 100 seneyi aşmış Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Allah'ın lütfu... Bir çift mavi göz gelmiş milletin atasıyla ülkeyi kurmuş ve bize emanet etmiş. Yok birbirimizden farkımız. Cumhuriyet bir şey daha söyler; yönetici gülerek bakar, vatandaşına şefkatle bakar. Yönetici vatandaşına sert bakamaz, talimat veremez” ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİDE DEĞİL AMA İKİNCİDE DAHA SAĞLAM OTURUYORUM”

İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da Saray'da ağırladığı büyükşehir belediye başkanları toplantısında yaşanan kırık sandalye olayını anlattı.

İmamoğlu, Erdoğan için, "Sadece ilk seçildiğimizde fazla ısrarcı olunca 30 tane büyükşehir belediye başkanını davet etti? Ne tesadüfse 30 kişinin orada herkesin önünde ismi yazıyor, bana kırık sandalye denk geldi... Sonra da bana demez mi 'İsraf ediyorsun, sandalyeyi kırdın.' Dedim ki, 'Birincide değil ama ikincide daha sağlam oturuyorum, ondan' dedim” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Akrabam yönetici olduğum yerde kapıdan giremez. Ekrem İmamoğlu'ndan son açıklama
Ekrem İmamoğlu'nu güldüren 'Bakan' pankartı! Hepsini tek tek okudu
Son dakika... 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da. Ekrem İmamoğlu açıkladı
Ekrem İmamoğlu ne kadar izlendi? Reyting sonuçları ortaya çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı önce tehdit etti sonra canlı yayında Ekrem İmamoğlu’na küfür etti
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti
Ekrem İmamoğlu kendini tutamadı 5 yıl sonra aynı yerde ceketini çıkarıp kolları sıvadı: 'Bir dejavu yapmam lazım'
Ekrem İmamoğlu kendini tutamadı 5 yıl sonra aynı yerde ceketini çıkarıp kolları sıvadı: 'Bir dejavu yapmam lazım'
Ekrem İmamoğlu: Onların tek önceliği var birincisi para ikincisi çıkar üçüncüsü bir kişiye yaranmak
Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal tehdit: Eğer Ekrem İmamoğlu tekrar seçilirse…
Son Haberler
Torreira takım arkadaşını antrenmanda rezil etti. Kameralar o anları kaydetti Spor
Torreira takım arkadaşını antrenmanda rezil etti. Kameralar o anları kaydetti
İYİ Parti'nin Ordu adayı kendisine yapılan şantaj ve tehdidi kürsüden açıkladı Gündem
İYİ Parti'nin Ordu adayı kendisine yapılan şantaj ve tehdidi kürsüden açıkladı
Habur'da zehir tacirlerine büyük darbe. 800 kilo eroin tek seferde ele geçirilen en büyük miktar oldu Gündem
Habur'da zehir tacirlerine büyük darbe. 800 kilo eroin tek seferde ele geçirilen en büyük miktar oldu
Edirne’de terör operasyonu Yerel Haberler
Edirne’de terör operasyonu
İsrail hastanedeki 200 kişiyi infaz etti. Gazze'de katliam Dünya
İsrail hastanedeki 200 kişiyi infaz etti. Gazze'de katliam
İstanbul'un gözü kara kedisi küçük köpeği büyük sokak köpeğinden kurtardı Video
İstanbul'un gözü kara kedisi küçük köpeği büyük sokak köpeğinden kurtardı