Ekrem İmamoğlu’na 'ahmak' davasını açan Savcı Ahmet Çolak'ın görev yeri değişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “ahmak” davasını açan Savcı Ahmet Çolak, HSK’nin 2024 güz kararnamesiyle Çaycuma Başsavcılığı görevine getirildi.

‘AHMAK DAVASI’NIN SAVCISININ YERİ DEĞİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla yargılandığı dava kamuoyunda “ahmak davası” olarak adlandırılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı'ahmak' davasını açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak’ın ise yeri değişti. Çolak, Zonguldak'ın Çaycuma Başsavcısı oldu.

HSK GÜZ KARARNAMESİNİ AÇIKLADI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından 2024 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesini paylaştı. Kararnameye göre adli yargıda 318 , idari yargıda 14 atama yapıldı. Böylece adli ve idari yargıda 332 hâkim ve savcının ataması gerçekleşti.

İMAMOĞLU VE POLAT DAVASINA BAKIYORDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' davasını açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak da Çaycuma Başsavcısı olarak atandı. Savcı Ahmet Çolak, 21 Mayıs 2021 günü İmamoğlu hakkında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alanen hakaret’ suçlamalasıyla davayı açan savcıydı. Ayrıca Çolak’ın Dilan Polat’ın davasına bakan savcı olarak ta biliniyor.

Dilan Polat'ın davasını açan savcının yeri değişti. İşte savcının yeni adresi