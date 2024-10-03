Ekrem İmamoğlu’ndan Derin Kulak Abdulkadir Selvi’ye diploma yanıtı: O dönemde geçiş işleri vardı

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Abdulkadir Selvi, ‘İmamoğlu’nun diploma korkusu’ başlıklı köşe yazısını kaleme almıştı. Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs üniversitesinden İstanbul Üniversitesi'ne babasının yakın arkadaşı ve hemşerisi Kemal Alemdaroğlu'nun torpiliyle geçtiğini öne sürmüştü. İmamoğlu, diploma tartışmalarına ilişkin son noktayı koydu. İmamoğlu, KKTC'de öğrenim gördüğü üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne nasıl geçiş yaptığını açıkladı.

SELVİ YÖK’E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Abdulkadir Selvi, YÖK'e resen inceleme yapıp kamuoyunu aydınlatma çağrısı yaptığı yazısında 90'lı yıllarında "ikna odaları" figürü ve başörtüsü karşıtı İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun İmamoğlu'nun babasıyla yakın arkadaş olduğu için torpil yaptığını kaleme aldı. Selvi, “Türkiye’de üniversiteyi kazanamadı. Kıbrıs’ta bir üniversiteye kayıt yaptırdı. Babası Hasan Bey, Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun yakın dostuydu. Trabzon’dan hemşerilerdi. Araları çok iyiydi. Kemal Alemdaroğlu o dönem İstanbul Üniversitesi’nin rektörü olmamıştı ama anabilim dalı başkanı olarak çok etkindi. O dönem özel üniversitelerden devlet üniversitesine geçiş olmamasına rağmen Ekrem İmamoğlu’nu geçiş yaptırdılar” demişti.

ALEMDAROĞLU İDDİALARI YALANLADI

Kemal Alemdaroğlu, iddialara ilişkin, “Benim 1990 yılında hiçbir idari görevim olmadığı gibi Anabilim Dalı Başkanı da değilim. Ayrıca o günün Rektörü Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu'na karşı muhalif olarak davranıyorum. Bu nedenle de üniversitede yatay geçişte kesinlikle etkili olmam söz konusu olamaz” ifadeleri kullanmıştı. İmamoğlu’nun babası ise konuya dair, “Ne ben tanıyordum ne de Ekrem tanıyordu. Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi” şeklinde konuşmuştu.

“ O DÖNEMDE 3 SENE BU GEÇİŞ İŞLERİ VARDI”

Gündemde yer alan diploma konusuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son noktayı koydu. İmamoğlu, katıldığı bir YouTube yayınında KKTC'de öğrenim gördüğü üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne nasıl geçiş yaptığını anlattı. İmamoğlu, "Derslerim çok iyiydi ben de İstanbul Üniversitesi’ne başvurdum ve İşletme Fakültesi'ne yerleştim” dedi.

KKTC'de okurken derslerinin çok iyi olduğunu söyleyen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’ne başvurduğunu ve İşletme Fakültesi'ne yerleştiğini ifade etti. Kendisinin başvuru yaptığı dönemde, KKTC'deki üniversiteden Türkiye'deki üniversiteye geçiş yapılabildiğini, bu hakkın o dönemde 3 yıl devam ettikten sonra kaldırıldığını, şu anda geçiş olmadığını belirten İmamoğlu, o dönemde Türkiye'de henüz özel üniversite de bulunmadığına işaret etti. KKTC'deki üniversiteden başvurusunu yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yerleştiğini aktaran İmamoğlu, üniversite hayatı boyunca da yoğun bir iş hayatı olduğunu dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu, programda şunları söyledi:

“Derslerim de iyiydi Allah için, ben de başvuru yaptım İstanbul Üniversitesi'ne. Zaten o dönemde 3 sene bu geçiş işleri oldu, sonra da iptal edildi. Hala geçiş yapamıyorsun. Ya da denkliği oradaki coğrafyaya göre ayarlıyorlar ya da üniversite puanlarına dahil oldu. O zaman dahil değildi. Zaten özel üniversite statüsü de Türkiye’ye henüz girmemişti. Biz de başvurduk, geçiş yaptık, geldim İstanbul'a.”