Ekrem İmamoğlu’ndan Erkan Baş’a destek kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın, tutuklu milletvekili Can Atalay için başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü’ne destek verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu’ndan Erkan Baş’a destek kararı

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçilmiş milletvekillerinin yargılanmasını eleştirdi ve Türkiye’de siyaset anlayışının değişmesi gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu Twetter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sn. Erkan Baş'ın, seçilmiş milletvekili Can Atalay için başlattığı yürüyüşü destekliyorum. Seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak sayılması düşündürücüdür. Türkiye'de her açıdan dar bir alana sıkıştırılan siyaset anlayışını baştan aşağı değiştirmek, gerçek bir demokrasi ve adalet inşası için zorunluluktur." dedi

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Özgürlük Yürüyüşü nedir?

Özgürlük Yürüyüşü, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Can Atalay’ın serbest bırakılması için 27 Eylül 2023’te Ankara’dan başlattığı bir eylemdir. Baş, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamalarda, Atalay’ın yasama dokunulmazlığına sahip olduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Baş ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin 5 Ekim’de yapacağı toplantıda Atalay’ın başvurusunu değerlendireceğini ve olumlu bir karar beklediklerini söylemiştir

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