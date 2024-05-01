Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması

Türkiye genelinde kutlanana 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, bazı şehirlerde polis ile göstericilerin karşı karşıya gelmesine neden oldu.

İstanbul'un çeşitli noktalarından Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polisin izin vermemesi üzerine gruplar, polisin barikatını açmak bayraklarındaki sopalarla polise saldırdı.

Polisinde biber gazıyla müdahalesi sonucu göstericiler geri püskürtülürken, yaşanan olaylarda bazı göstericiler yaka paça gözaltına alındı.

İzmir'de de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında ise İstanbul'dan farklı olarak bayram havasında geçti. Miting alanında toplanan İzmirliler, halaylar çekerek şarkılar söyledi.

CHP VE DİSK TAKSİM YÜRÜYÜŞÜ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

DİSK ve CHP, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için vatandaşları Saraçhane'ye davet ederek, yürüyüş çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Saraçhane'de toplanan binlerce vatandaş, Taksim'e yürümek istedi. Ancak polis, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin kararını gerekçe göstererek, vatandaşların Taksim Meydanı'na yürümesine izin vermedi.

Saraçhane önünde toplanan bazı gruplar karara tepki göstererek Taksim'e yürümekte ısrar edince polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonucu yüzlerce kişi gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN GÖZALTI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaşanan olaylar sonucu 217'si İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 226 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Türkiye genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilde toplam 210 etkinliğin düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya; miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Yerlikaya, izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polise saldıran İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 kişi olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Meydana gelen olaylarda, 28 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirten Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan Bakan Yardımcılarına, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Valilere, İl Emniyet Müdürlerine, il Jandarma Komutanlarına, Kaymakamlara, İlçe Emniyet Müdürlerine, İlçe Jandarma Komutanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.