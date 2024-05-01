Afganistan'da telefon satışları artıyor

Afganistan'ın mali durumu, Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesinden önce bile oldukça kötüydü. Bütçe büyük ölçüde yabancı yardıma dayanıyordu ve yolsuzluk çok yaygındı. İktidar değişikliği, Afganistan ekonomisini altüst etti, uluslararası fonların milyarlarca doları donduruldu ve on binlerce yüksek nitelikli Afgan ülkeyi terk edip paralarını da yanlarında götürdüler.

Ancak, zor koşulların ortasında bile, bazı işletmeler Taliban yönetiminden para kazanıyor. Kadınlar müşteri olarak kısıtlanmış durumda, çünkü yetkililer onları perakende dahil çoğu işten men durumda.

AP News'e konuşan Kabil'in en önemli telefon satıcısı olan Yunis Safi "Afganistan'da telefonunuz kişiliğinizdir. Hükümetle bir toplantıya gittiğinizde, telefonunuz ne kadar iyi olursa, sizi o kadar çok saygıyla karşılıyorlar" diyor.

Safi, Share Naw mahallesinde bir telefon dükkanı işleten Safi'ye ait dükkanın kapısında silahlı bir koruma duruyor. Yanında 78 kişinin çalıştığı dükkanda bir tane bile kadın personel bulunmuyor. iPhone 15 Pro Max, mağaza raflarını süslüyor ve bunlar ortalama 1.400 dolardan satılıyor. Ülkenin ekonomik sıkıntıları ve nüfusunun yarısından fazlasının insani yardıma bağımlı olması göz önüne alındığında, bazıları için bu miktarı ödemeye hazır müşterileri bulunması şaşırtıcı.

Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden hemen sonra işler kötüydü ancak Safi'ye göre durum düzelmeye başladı. Telefon alıcılırı hakkında da konuşan Safi "Yeni çıkan iPhone'ları alanlar genellikle yurtdışından paralarını Afganistan'a gönderenler. Afgan halkının bu paraları vermesi çok da mümkün değil" diyor.

Talibanlı yetkililer bir taraftan ülkede turizmin gelişmesi için çabalarken diğer taraftan da teknoloji transferini arttırıcı hamlelerde bulunmaya çalışıyorlar.