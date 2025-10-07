Ekrem İmamoğlu'ndan flaş çağrı! Tek tek saydı

200. gündür tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden yeni bir mesaj gönderdi. İBB'ye düzenlenen "yolsuzluk" operasyonu kapsamında tutuklanan İmamoğlu, iddianamenin bir an önce hazırlanması ve tutuksuz yargılanma ile ilgili çağrı yaptı.

"HİÇBİR İKTİDAR KALICI DEĞİLDİR"

İmamoğlu'nun 'Meşruiyet' vurgusu yaparak "Meşruiyet yalnızca milletten alınır. Milletin rızasına dayanmayan hiçbir iktidar kalıcı değildir, olamaz" ifadeleri de dikkat çekti.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Dile kolay bugün tam 200 gün oldu. Meşruiyet yalnızca milletten alınır. Milletin rızasına dayanmayan hiçbir iktidar kalıcı değildir, olamaz. İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın."

Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Nereye, kime ve ne mesaj verdi?

Devlet Bahçeli net konuştu! 'Komisyon İmralı'ya gitmeli'