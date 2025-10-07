Ekrem İmamoğlu'ndan flaş çağrı! Tek tek saydı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş çağrı! Tek tek saydı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan flaş bir çağrı geldi. İşte ayrıntılar...

200. gündür tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden yeni bir mesaj gönderdi. İBB'ye düzenlenen "yolsuzluk" operasyonu kapsamında tutuklanan İmamoğlu, iddianamenin bir an önce hazırlanması ve tutuksuz yargılanma ile ilgili çağrı yaptı.

"HİÇBİR İKTİDAR KALICI DEĞİLDİR"

İmamoğlu'nun 'Meşruiyet' vurgusu yaparak "Meşruiyet yalnızca milletten alınır. Milletin rızasına dayanmayan hiçbir iktidar kalıcı değildir, olamaz" ifadeleri de dikkat çekti.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Dile kolay bugün tam 200 gün oldu. Meşruiyet yalnızca milletten alınır. Milletin rızasına dayanmayan hiçbir iktidar kalıcı değildir, olamaz. İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın."

Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Nereye, kime ve ne mesaj verdi?Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Nereye, kime ve ne mesaj verdi?

Devlet Bahçeli net konuştu! 'Komisyon İmralı'ya gitmeli'Devlet Bahçeli net konuştu! 'Komisyon İmralı'ya gitmeli'

Son Haberler
“Yozgatlıyım” diyen İsrail askerine suç duyurusu
“Yozgatlıyım” diyen İsrail askerine suç duyurusu
Türkiye gelişmişlikte değil enflasyonda lider: Son 6 yılda yüzde 790 arttı
Türkiye gelişmişlikte değil enflasyonda lider: Son 6 yılda yüzde 790 arttı
Archie Brown'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler isyan etti
Archie Brown'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler isyan etti
İstihdam tehlikede! Robotlar geliyor, tekstil direniyor
İstihdam tehlikede! Robotlar geliyor, tekstil direniyor
Özgür Özel'den partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalar
Özgür Özel'den partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalar