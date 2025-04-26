Ekrem İmamoğlu'ndan İBB operasyonu açıklaması!

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nden bugün İBB'ye yapılan ikinci dalga operasyona ilişkin, 'Kanal İstanbul' detayına dikkat çekerek sert açıklamalarda bulundu.

“SEN BİRER BİRER EKSİLTECEĞİNİ SANIYORSUN AMA BİZ MİLYON MİLYON BÜYÜYORUZ!”

İmamoğlu şunları söyledi:

"Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana “turbun büyüğü, dananın kuyruğu”diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın? Aziz Milletim; Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler. 16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken, bunların derdi İstanbul’un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek. Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun. Kıymetli Vatandaşlarım; Bu koşullarda ülkemiz ve milletimiz için huzur yoktur, güven yoktur, bereket yoktur. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın İstanbul’daki kaçak yapılarla mücadele eden, ranta karşı İstanbul’u koruyan, şehrimizi olası büyük depreme hazırlamak için gece gündüz çalışan İstanbul muhafızları olduğunu biliniz. Bu vatansever insanlar ihanet projesi olan Kanal İstanbul’u durdurmak için, İstanbul’u susuz bırakacak girişimleri önlemek için davalar açıp, ruhsatsız yapılara yıkım kararı veren insanlar. Yargıyı aparata dönüştürenler, Kanal İstanbul’u kime pazarlamışlarsa önündeki engelleri kaldırmak için gözlerini karartarak yeni operasyonlarla millete ihanet etmeyi sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Açıkça söyledim ama anlamadılar. Bir kez daha hatırlatayım: “Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz!” Şu çok açık bilinsin ki bu süreçte bütün yol arkadaşlarımızı sonuna kadar savunacağım. Hiç kimse geride kalmayacak. Bu günler gelip geçecek. Bu millet; haksızlığı, hukuksuzluğu kendine yöntem olarak belirleyenleri eninde sonunda evlerine yollayacak. Aziz Milletim; Sizleri, siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanları’nı, yüksek yargı mensuplarını, herkesi sorumluluk almaya ve devletimizi çürütenlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Milletimiz büyüktür."

Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana “turbun büyüğü, dananın kuyruğu”diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?



Aziz Milletim;



Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 26, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bazı isimlere polis, şafak baskını gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay gibi önemli isimler gözaltına alınmıştı.

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İSKİ TOKİ’YE TEBLİGAT GÖNDERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Sosyal konut projesi’ olarak reklamını gerçekleştirdiği Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ inşaatı Havza Koruma Yönetmeliği’ne aykırılığı sebebiyle İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alındı. İSKİ, şantiyeye tebligat göndererek “25 Mayıs 2025’e kadar yapılaşmayı kaldırmazsanız yıkım kararı uygulanacak, yıkım ücreti de sizden tahsil edilecektir” denildi.

İSKİ’den TOKİ inşaatına yıkım kararı! Kanal İstanbul güzergahındaydı…

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