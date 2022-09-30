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Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e destek mesajı

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek, yanındayım mesajı paylaştı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 21:24
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Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e destek mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e destek mesajı
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İçişleri Bakanlığı, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül’de düzenlenen törende yaptığı konuşmayla iktidarın tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında, üç ayrı dosya için soruşturma izni verdiği ortaya çıkmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN TUNÇ SOYER'E DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın üç ayrı dosyada soruşturma izni verdiği Tunç Soyer’e, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla destek verdi. İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç Başkan’ımıza 3 ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, Tunç Soyer kalacak. Yanındayım Başkan’ım.“

TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

Aylar önce verilen soruşturma izinlerinin belediyeye 28 Eylül’de tebliğ edilmesi dikkat çekmişti.

Tunç Soyer, 9 Eylül'deki törende, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler; gaflet, dalalet, hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar; teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti” demişti.

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