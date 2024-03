Ekrem İmamoğlu ilk kez konuştu

Yeniçağ Gazetesi yazarı Tolga Şahin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu takip ediyor.



İmamoğlu saat 19:48'de kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yaptı.



İmamoğlu, "İl Başkanımızın liderliğinde tabii ki aynı zamanda çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Dolayısıyla şu an görmüş olduğunuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Dolayısıyla şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor. Tabii ki öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyları tasnif ediliyor. Dolayısıyla bu noktada biz ilk etapta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını görebiliyoruz. Ve onun üzerinden konuşabiliyoruz. Ancak bizim için çok önemli ve en az büyükşehir belediye başkanlığı kadar önemli iki doküman daha var. Bunlardan bir tanesi ilçe belediye başkanlığı verisi. Bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi. Dolayısıyla bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta. Bu bağlamda şu an itibariyle biz bütün vatandaşlarımıa öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu kutsal görevi yerine getirdikleri için Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en kıymetli simgesi bir nevi düğünü olan böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyette iyi bir veriye sahip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.