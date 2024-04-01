İmamoğlu'nun İstiklal Caddesi ziyareti seçim kutlamasına dönüştü. Vatandaşlardan sevgi gösterisi

Türkiye, dün Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında sandık başına gitti. Sandıklar açıldı ve henüz resmileşmese de il ve ilçeleri kazanan Başkan ve muhtar adayları büyük ölçüde belli oldu.

Bu kapsamda en yakın rakibi Murat Kurum’a yaklaşık yüzde 10’lik bir fark atarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi beklenen Ekrem İmamoğlu, bugün İstiklal Caddesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası İstiklal Caddesi’nde yoğun bir kalabalık oluştu.

Vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdi. İmamoğlu’nun ziyareti adeta seçim kutlamasına dönüştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İMAMOĞLU’NDAN EN YAKIN RAKİBİ MURAK KURUM’A BÜYÜK FARK

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AKP’nin adayı Murat Kurum’a büyük fark attı. İmamoğlu yüzde 51,14’lük oy oranı yakalarken Kurum ise 39’59’da kaldı.

Öte yandan CHP, yüzde 37,76 oy oranı ile 35 belediyede zafer kazandı. Böylece CHP, AKP’yi geride bırakarak Türkiye’de 1’nci parti konumuna geldi.