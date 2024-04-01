Ekrem İmamoğlu ceketini çıkardı kollarını sıvadı Saraçhane'de zafer konuşması yaptı

31 Mart Mahalli Genel Seçimler kapsamında oy sayım işlemlerinde sona geliniyor. İstanbul’da CHP’nin İBB Adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum’a yüzde 10’luk bir fark attı. Sandıklar açılmaya devam ederken Ekrem İmamoğlu Saraçhanede zafer konuşması yaptı.

"16 MİLYON İSTANBULLU KAZANDI KUTLU OLSUN”

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde,

İmamoğlu yaptığı konuşmada, "16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. Milletin her ferdine, her inancına, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, her etnik kökenden insanına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHRİN PARASININ ÇARÇUR EDİLMESİNİ KENARA İTTİK”

Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti diyen İmamoğlu, “Bir çağ kapattı bir çağ açtı. Biz de bu seçim ile birlikte bu kenti baskısı altına alan birçok kötülüğü kenara ittik. Bu şehrin parasının çarçur edilmesini kenara ittik. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu. Bundan yüz yıl önce bu şehir beş yıl işgal altında kaldıktan sonra tekrar bu şehrin kurtuluşuyla bu şehir aynı zamanda bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ'NE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

İmamoğlu, “Buradan bazı teşekkürleri etmek istiyorum. Bu yolculuğun en güçlü şekliyle birlikte tasarlayarak güçlü bir başarı elde etmemizi sağlayan Özgür Özel'e teşekkür etmek istiyorum. Partinin milletvekillerine, parti meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da tek bir oyumuza bile zeval gelmemesini sağlayan il başkanımız Özgür Çelik'e teşekkür etmek istiyorum. Partimizin yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Gönüllüleri'ne teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KANAL YOK, KANAL YOK. İSTANBUL VAR”

İmamoğlu, “Halk rakiplerimize, sayın Cumhurbaşkanına ne mesaj verdi? Sizler bize dediniz ki 'İstanbul'da israf dönemi bitti. Partizanlık bitti bitti. Partizanlık yok, liyakat var. Halkçı belediyecilik var.' Bu anlayış kazanmaya devam edecek. Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek. Milletimiz bize dedi ki hızını arttır. Halk bizi seçerek bize ne mesaj verdiyse hükümete de verdi. İstanbul'a hizmette seçilen seçilene saygı gösterecek. Vesayet kuramaz. Kanal yok, kanal yok. İstanbul var” ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİNİN VESAYET DÖNEMİ BUGÜN İTİBARIYLA BİTMİŞTİR"

İmamoğlu, “Bir kişi emir vermez. Millet emir verir. Millet talimat vermez. Millet emir verir. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibarıyla bitmiştir. Millet her zaman kazanır demiştik, millet kazandı. Millet kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel yelken atacak” ifadelerini kullandı.