İmamoğlu'nun bir suçu daha ortaya çıktı

Yeniasya Gazetesi'nin "İmamoğlu’na soruşturma üstüne soruşturma açılıyor" mesajı ile yayımladığı karikatür sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Özdabak imzalı karikatür çok sayıda beğeni aldı.

İMAMOĞLU'NA AÇILAN SORUŞTURMALAR

Türkiye, AKP'nin büyük kan kaybı yaşadığı 2019 yerel seçimlerinden bu yana muhalefet belediyelerine uyguladığı baskıya hemen her gün şahit olurken, 14 Aralık 2022 günü Türk siyasi tarihine utanç günü olarak geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen İstanbul seçimlerinin ardından YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kararın ardından İmamoğlu hakkında gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saymaz, 30 Aralık tarihli yazısında İmaoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu satın alıp Türkiye’ye getirmek sebebi ile İBB’yi zarara uğratmakla ikinci kez suçlandığını yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2021 yılı Mayıs aynda türbede ellerini arkasında bağlayarak yürümesi gerekçe gösterilerek soruşturma açılmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN İBB SORUŞTURMASI

İçişleri Bakanlığı’nın İBB soruşturması Aralık 2021’de başladı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasına ilişkin Aralık ayında yaptığı açıklamasında soruşturmanın 1 Ocak 2019'dan 31 Aralık 2021'e kadar 3 yıl incelendiğini belirtti. Soylu, "İBB'nin yasladığı 505 teröristi güya yanındaki 3-5 aklıevvelin söylediği sözlere dayanak teşkil ederek 'Ben aldım, benden öncekiler de yaptılar' demeye getirmek aymazlıktır" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın başında, İBB çalışanlarının 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer örgütlerle iltisaklı ve irtibatlı olduğu yönünde ihbarlar ve tespitler olduğu açıklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl sonra, 24 Aralık 2022’de açıklama yapan Bakanlık, soruşturmada görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyetinin soruşturmayı tamamladığını ve raporun savcılığa teslim edildiğini duyurdu.

Teftiş heyetinin mülkiye, ticaret ve maliye müfettişleri ile MASAK uzmanından oluşan 8 kişilik bir heyet olduğu belirtildi.

Buna göre, İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 1.668 kişi çalıştığının tespit edildiği ve ön incelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı kaydedildi:

“Kamu kurum ve kurulularında çalışmakta iken KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin şirketlerde işe alındığı, PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı olan 432 kişiden 6’sının PKK/KCK Terör Örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyette bulunduğu, 36’sının PKK/KCK 'Sözde Değer Ailesi' mensubu olduğu tespit edilmiştir.”

Bakan Soylu, bin 163 kişinin terörle irtibat ve iltisaklı olduğunu ama “işe girmeye engel olmadığı için” incelemeye alınmadığını, İmamoğlu döneminde alınan 505 kişinin ise tamamının terörle irtibat ve iltisaklı olduğu için kamu görevinin yapılmasına engel teşkil eden kişiler olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde İBB’ye karşı yürütülen ‘terör soruşturması’ hakkında konuşan İmamoğlu, Soylu’nun görevini ihmal ettiğini bertti ve suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

AKP döneminde İBB'ye alınan kişilerle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan İmamoğlu, yine AKP döneminde İBB'ye alınan törör iltisakli kişilerden 5'inin bombalı eklemlere de katıldığını belirtti. Açıklamalarını balgelerle destekleyen İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Soylu'dan yanıt geldi. "Önceki dönemlerin araştırılmasını isteyen CHP'li belediyeler var." diyen

Soylu, İmamoğlu'nu AKP döneminin araştırılmasını kendilerinden talep etmediği için suçladı.