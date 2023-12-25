Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha geldi

Bölücü Terör Örgütü PKK’nın hain saldırıları sonucunda 12 vatan evladı şehit düşmüş, Türkiye yasa boğulmuştu. Ekşi Sözlük platformunda ise oğulları şehit düşen ailelerin yaptıkları açıklamalar üzerine bazı sözlük yazarları çirkin, alçak ifadelerde bulunmuştu.

Yapılan şikayetler sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şehit ailelerine yönelik paylaşımlar hakkında soruşturma başlattığını şu ifadeler ile açıklamıştı: “Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır."

PAYLAŞIMLAR SONRASINDA ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Skandal paylaşımlar sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve paylaşımları yapan şahıslar hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Tunç'un açıklaması şu şekildeydi:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."

Soruşturma sonrasında Ekşi Sözlük platformu “Milli Güvenlik” gerekçe gösterilerek bir kez daha kapatıldı.

Bu kapanma ile ekşi sözlük 10 gün içinde 2. Defa erişime engellenmiş oldu.

Erişime engel getirilmesinden sonra platform başka alan adı ile yeniden açıldığını duyurdu.