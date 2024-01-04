Ekşisözlük'e bir erişim engeli daha. Hepsinden kaldırıldı

Karar'ın haberine göre; Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha getirildi. Asrın felaketi 6 şubat depremlerinin ardından 25 Şubat tarihinde erişim engeli getirilen platform, farklı alan adları kullanarak yayına devam etmişti.
Farklı alan adlarıyla erişim engellerini aşmaya çalışan Ekşi Sözlük'ün daha önce "eksisozluk2023" 13 Mayıs’ta, "eksisozluk42" 15 Mayıs’ta, "eksisozluk1923" 14 Aralık’ta, "eksisozluk1999" ise 24 Aralık tarihinde erişime engellenmişti.
MAĞAZALARDAN KALDIRILDI
Son olarak Ekşi Sözlük'ün uygulamasına App Store ve Google Play Store mağazalarında erişim engeli getirildi.
Erişim engeli kararının "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" sebebiyle getirildiği bildirildi.