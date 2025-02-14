Ekvador'un ticaret fazlasında artış

Ekvador’un ticaret fazlası, Aralık 2024'te 503,24 milyon dolara yükselerek önceki yılın aynı dönemindeki 217,08 milyon dolarlık fazlayı ikiye katladı. Bu, ülkenin üst üste on ikinci ay ticaret fazlası vermesi anlamına geliyor.

Merkez Bankası verilerine göre, Ekvador'un ihracatı yıllık %22,94 artarak 3,191.62 milyon dolara ulaştı. Bu artışın temel nedenlerinden biri, ham petrol ihracatındaki %10,5'lik yükseliş oldu. Bunun yanı sıra, kakao ihracatı %234 gibi çarpıcı bir artış kaydederken, kahve ihracatı %18,7 yükseldi. İmalat ürünleri ihracatı da %9,9 artış gösterdi.

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İthalat tarafında ise yıllık %13’lük bir yükseliş yaşandı ve toplam ithalat 2,688.38 milyon dolara ulaştı. Bu artışın en önemli nedenleri arasında tüketim malları ithalatının %5,9, akaryakıt ve yağ ithalatının %28,2, hammadde ithalatının %14,7 ve sermaye malları ithalatının %2,4 artması yer aldı.

Ekvador ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olan petrol gelirleri, dış ticaret dengesinde önemli bir rol oynarken, tarım ürünleri ihracatında görülen büyük artışlar ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırma çabalarını destekliyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde küresel enerji fiyatlarının ve tarım emtia piyasalarının ticaret dengesini etkilemeye devam edeceğini öngörüyor.