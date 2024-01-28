El-Erian: Fed'in enflasyon zaferini ilan etmek için çok erken

Kaynak: Bloomberght
El-Erian: Fed'in enflasyon zaferini ilan etmek için çok erken
Cambridge Queens’ College’ın Başkanı ve Bloomberg Opinion yazarı Mohamed El-Erian'a göre, yumuşak inişte zafer ilan etmesi için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Cambridge Queens' College başkanı El-Erian, dünyanın en büyük ekonomisinin üçüncü ve dördüncü çeyrekteki performansının "dikkat çekici" olduğunu vurguladı.

El- Erian, “Küresel tedarik zinciri kesintileri ve sevkiyatta gecikmeler; tasarruflar azaldıkça yerli tüketiciler üzerindeki baskının artması; ve enflasyonu düşürmek için beklenenden daha zorlu bir yol. Enflasyonun düşmeye devam etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

El-Erian ayrıca, piyasaların mart ayında neredeyse yüzde 50'lik bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlandırmasına rağmen, Fed'in hedef faiz oranını düşürmek amacıyla haziran veya temmuz toplantılarına kadar beklemesi yönündeki çağrısını da vurguladı.

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