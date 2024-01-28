Bankalar 9.270 lira ödeyecek. Resmi Gazete’den flaş karar

Bankaların kullanmadığı çek yaprakları için ödediği tutarda değişiklik yapıldı.

Yapılan bu değişiklik ise dudak uçuklattı.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının konuyla ilgili yaptığı değişiklik tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB’nin aldığı kararla beraber, bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 6 bin liradan 9 bin 270 liraya yükseltildi.

Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibareleri "8 bin 650 Türk lirası" oldu.

31 Ocak'ta tebliğ, yürürlüğe girecek