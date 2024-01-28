Bankalar 9.270 lira ödeyecek. Resmi Gazete’den flaş karar

Kaynak: Haber3
Bankalar 9.270 lira ödeyecek. Resmi Gazete’den flaş karar
Resmi Gazete’den yayımlanan bilgilere göre bankaların çek yapraklarıyla ilgili değişikliğe gidildi.

Bankaların kullanmadığı çek yaprakları için ödediği tutarda değişiklik yapıldı.

Yapılan bu değişiklik ise dudak uçuklattı.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının konuyla ilgili yaptığı değişiklik tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB’nin aldığı kararla beraber, bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 6 bin liradan 9 bin 270 liraya yükseltildi.

Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibareleri "8 bin 650 Türk lirası" oldu.

31 Ocak'ta tebliğ, yürürlüğe girecek

İlgili Haberler
Hyundai’den Daha Güvenli Bir Sürüş Keyfi
Hyundai’den Daha Güvenli Bir Sürüş Keyfi
Gözler Türkiye'yi de etkileyecek dalgada. Piyasalar nefesini tuttu
Son Haberler
Galatasaray: 7 Gaziantep FK: 1 Spor
Galatasaray: 7 Gaziantep FK: 1
Hükümeti protesto eden çiftçiler belediye binalarına hayvan dışkısı püskürttü Dünya
Hükümeti protesto eden çiftçiler belediye binalarına hayvan dışkısı püskürttü
ABD büyükelçisi Macaristan'ı tehdit etti Dünya
ABD büyükelçisi Macaristan'ı tehdit etti
Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu Gündem
Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu
36 saatte yarım metre kar yağdı Gündem
36 saatte yarım metre kar yağdı
Beşiktaş'ta transfer harekatı resmen başladı. 2. Başkan 2 yıldız için Fransa'ya gitti Spor
Beşiktaş'ta transfer harekatı resmen başladı. 2. Başkan 2 yıldız için Fransa'ya gitti
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İntibak Yasası’ndaki önemli detayı açıkladı. Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İntibak Yasası’ndaki önemli detayı açıkladı. Emekli maaşlarına zam yapılacak mı?