Gözler Türkiye'yi de etkileyecek dalgada. Piyasalar nefesini tuttu

Bu hafta ABD, İngiltere ve Euro Bölgesi’nde yoğun veri akışları takip edilecek.

1-) ABD’de Fed faiz kararı piyasaların radarında yer alıyor

Fed’in 31 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.00’de yapacağı toplantıda faizi yüzde 5,00 ile 5,50 aralığında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirime başlama ihtimali yüzde 46 ile fiyatlanıyor. Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlar piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

2-) ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek

Her ayın ilk haftası ABD tarafında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi bu hafta 2 Şubat’ta 16.30’da açıklanacak. Bu veri ABD’nin işgücü piyasasına dair mesajlar verebilir.

3-) İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı toplantısı takip edilecek

BoE’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit bırakması bekleniyor.

Ancak BoE’nin mayıs ayında ilk faiz indirimine gidebileceği ihtimali piyasaları yüzde 60’la fiyatlanıyor.

4-) Almanya’da büyüme rakamları takip edilecek

Bu hafta piyasalarda Almanya ekonomisi büyüme rakamları takip edilecek. Geçtiğimiz ay Almanya ekonomisi, yüzde -0,1 büyüme göstermişti.

5-) Almanya’da enflasyon rakamları takip edilecek

Almanya’da bu hafta enflasyon rakamları takip edilecek. Almanya’da enflasyon geçtiğimiz ay yıllık bazda 3,75 olarak açıklanmıştı.

6-) Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edilecek

Euro Bölgesi’nde 1 Şubat’ta enflasyon rakamları piyasalar tarafından yakından izlenecek. Euro Bölgesi’nde enflasyon geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanmıştı.