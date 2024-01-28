Gözler Türkiye'yi de etkileyecek dalgada. Piyasalar nefesini tuttu

Bu hafta ABD, İngiltere ve Euro Bölgesi’nde yoğun veri akışları takip edilecek.
1-) ABD’de Fed faiz kararı piyasaların radarında yer alıyor
Fed’in 31 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.00’de yapacağı toplantıda faizi yüzde 5,00 ile 5,50 aralığında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirime başlama ihtimali yüzde 46 ile fiyatlanıyor. Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlar piyasalar tarafından merakla bekleniyor.
2-) ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek
Her ayın ilk haftası ABD tarafında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi bu hafta 2 Şubat’ta 16.30’da açıklanacak. Bu veri ABD’nin işgücü piyasasına dair mesajlar verebilir.
3-) İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı toplantısı takip edilecek
BoE’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit bırakması bekleniyor.
Ancak BoE’nin mayıs ayında ilk faiz indirimine gidebileceği ihtimali piyasaları yüzde 60’la fiyatlanıyor.
4-) Almanya’da büyüme rakamları takip edilecek
Bu hafta piyasalarda Almanya ekonomisi büyüme rakamları takip edilecek. Geçtiğimiz ay Almanya ekonomisi, yüzde -0,1 büyüme göstermişti.
5-) Almanya’da enflasyon rakamları takip edilecek
Almanya’da bu hafta enflasyon rakamları takip edilecek. Almanya’da enflasyon geçtiğimiz ay yıllık bazda 3,75 olarak açıklanmıştı.
6-) Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edilecek
Euro Bölgesi’nde 1 Şubat’ta enflasyon rakamları piyasalar tarafından yakından izlenecek. Euro Bölgesi’nde enflasyon geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanmıştı.