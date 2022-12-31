﻿Elazığ Kovancılar’da icradan satılık dükkan

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Elazığ İl, Kovancılar İlçe, köyiçi Mevkii, 8194 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Elazığ ili, Kovancılar ilçesi, Çaybaşı mahallesi, 8194 Parsel nolu 617,31 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde 4/40 arsa paylı bodrum +Zemin+ asma katlı 2 nolu bağımsız bölümün tam hisse oranında satışa çıkartılmış olup toplam da 200 m2 alana sahip, Bodrum kat 56 m2, zemin kat 76 m2 ve asma katın ise 68 m2 olduğu imar planında TİCK ve blok nizam 5 kata kadar müsaadeli alanda bulunduğu, yapı ruhsatında bodrum+zemin+ asma kat 2 nolu bağımsız bölüm depolu asma katlı dükkan mahiyetinde olup, bina betonnarme tarza inşa edilmiş olup, bodrum kat zemin kat asma kat 4 adet normal kattan meydana gelmektedir. Binanın dış cephesi boyalı, asansör mekaniğinin mevcut olduğu, dükkanın zeminleri büyük boy seramik,doğalgaz mekaniğinin mevcut olduğu, duvarların saten boyalı ile boyalı, ön cephesi cam+alüminyum çerçeveli olduğu tespit edilmiştir.Gayri menkul her türlü belediye hizmetinden yararlanmakta olup, toplu taşıma araçları güzergahinde ve ulaşımı kolay bir konumdadır. Taşınmazın değerinin 1.500.000 TL olduğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

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