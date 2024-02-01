Elazığ usulü şekerli peynirli pide en güzel nasıl yapılır?

Naim Arıoğlu
Elazığ usulü şekerli peynirli pide en güzel nasıl yapılır?
Elazığ yöresine ait olan "şekerli pide", tarifi ve nasıl yapıldığını sizler için derledik. İşte merak edilenler arasında yerini alan şekerli peynirli pide tarifi...

Elazığ usulü Tatlı Peynirli Ekmek, bölgeye özgü bir lezzettir ve oldukça basit bir tarife sahiptir.

İşte bu tarif için gerekli olan malzemeler ve adımlar:

Malzemeler:

- 2 su bardağı un

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı peynir (tuzsuz lor peyniri tercih edilebilir)

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 2 su bardağı toz şeker

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Yapılışı:

- Öncelikle bir karıştırma kabında un, kabartma tozu ve şekeri karıştırın.

- Yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek malzemeleri iyice karıştırın.

- Hamur kıvamını alana kadar un ilave ederek yoğurun. Hamurun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olmalıdır.

- Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlanmış bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

- Her hamur topunun üzerine peynir koyun.

- Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık olarak 20-25 dakika sürer.

- Fırından aldıktan sonra sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!

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