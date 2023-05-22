Elazığ ve Karabük'te sağanak etkili oldu

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sağanağın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

KARABÜK

Ovacık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dereler taştı, yollarda çökme ve su birikintisi oluştu.

Dudaş köyünde yolda mahsur kalan bir otomobil, traktör yardımıyla çekildi.

Eskipazar ilçesinin Boncuklar köyünde ise dolu etkili oldu.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Kaynak: AA)