Elazığ’da 10 bin 694 ağır hasarlı yapı yıkılıyor

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kent genelinde 10 bin 694 yapının ağır hasarlı olduğunun tespit edilmesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da onaylanmasının ardından İl Özel İdaresi tarafından yıkım ihalesi gerçekleştirildi.

Ağır hasarlı yapının müteahhit firmalar aracılığıyla yıkımına başlandı.

Vali Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından acil yıkım kararı verilen 102 binanın yıkılarak enkazlarının kaldırıldığını anımsatarak, daha sonra kent genelinde hasar tespit çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Hasar tespit çalışmalarında önce geçici listelerinin askıya çıktığını, daha sonra alınan itirazların tek tek incelendiğini ifade eden Toraman, tespit edilen hasarlı binaların Bakanlık tarafından onaylandığını kaydetti.

"Elazığ'da 10 bin 694 binamız ağır hasarlı olarak kesinleşti, Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde yıkımları için süreçleri işletmeye başladık." ifadelerini kullanan Toraman, tüm binaların yıkım ihalelerinin yapıldığını söyledi.

Toraman, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalarda vatandaşların oturmaması için elektrik ve doğal gaza gibi hizmetleri keserek konut sahiplerine tebliğ ettiklerini aktardı.

Çalışmaların bir an önce tamamlanması için vatandaşların yıkım sürecinde ekiplerle iş birliği içinde olmaları gerektiğini kaydeden Toraman, şöyle devam etti:

"Ağır hasarlı olan binalarımızın enkazlarını kaldırarak Elazığ'ın genel olarak riskli yapı stokunu ortadan kaldırmış olacağız. Öte yandan depremlerden sonra kalıcı konutların yapım çalışmalarına süratle başlandı. Elazığ'da şu an için 8 bin 300 civarında konut planlaması yapıldı. İnşallah bunlar hızlı bir şeklide inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece Elazığ 2000 yılı öncesi yapı stokunu yenileme açısından Türkiye'de örnek illerden biri haline gelecek."

Toraman yıkımları, ekiplerin çevreye zarar vermeden gerçekleştirmek için büyük gayret gösterdiklerini aktararak, "Enkazları dışarıdaki uygun hafriyat alanlarına taşıyıp, ayrıştırma gibi işlemleri orada yapmayı hedefliyoruz. O yüzden vatandaşlarımızdan çalışmaların olduğu yerlerde kısa bir süre için sabır talep ediyoruz. Şehir merkezinde ağır hasarlı bütün betonarme binaların yıkımını Elazığ Belediyesi iş birliği ile kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

(Kaynak: AA)