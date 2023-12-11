Elazığ'da 5 uyuşturucu taciri tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, kente uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3’ü kadın olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında çanta içerisinde 1 kilogram 886 gram metamfetamin, uyuşturucu üretim maddeleri, 2 bin 900 euro ve bin 25 lira ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.