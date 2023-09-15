Elazığ’da 9 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede dün gece Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Ayrıca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sahte para ve silah ticaretine yönelik, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli ise gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.