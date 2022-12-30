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Elazığ’da aydınlatma direğine çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı   

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 22:15
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Elazığ’da aydınlatma direğine çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı   

Elazığ’da aydınlatma direğine çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı   
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Kaza, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.G. idaresindeki 23 T 0291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

Kazada otomobilde bulunan 1’i bebek olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. (İHA)                 

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