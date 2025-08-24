Elazığ’da bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: İHA
Elazığ’da bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay, merkez Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Elazığ'da çıkan kavgada bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, merkez Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Y.G., cebinden çıkardığı bıçakla 14 yaşındaki E.M.'yi bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da bıçaklı kavga! Yaralılar varAvcılar'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Boşanma aşamasındaki kadına moto kuryeli tuzak! Kan donduran plan... PÖH harekete geçti
Boşanma aşamasındaki kadına moto kuryeli tuzak! Kan donduran plan... PÖH harekete geçti
Fatih Tekke Süper Lig'den o ismi işaret etti: "Beğendiğim bir oyuncu"
Fatih Tekke Süper Lig'den o ismi işaret etti: "Beğendiğim bir oyuncu"
Ümit Özdağ'dan endişe yaratan PKK analizi!
Ümit Özdağ'dan endişe yaratan PKK analizi!
Elazığ’da bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Elazığ’da bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Az attı, öz attı! Galatasaray'ın 4000 gururu
Az attı, öz attı! Galatasaray'ın 4000 gururu