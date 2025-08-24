Elazığ’da bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Elazığ'da çıkan kavgada bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, merkez Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Y.G., cebinden çıkardığı bıçakla 14 yaşındaki E.M.'yi bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.