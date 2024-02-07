Elazığ'da bir araç kaldırımdaki kadınları ezdi

Kaynak: İHA
Elazığ'da bir araç kaldırımdaki kadınları ezdi
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kontrolden çıkarak kaldırımdaki kadınları ezdi ve duvara çarptı.

Merkez Nailbey Mahallesi’nin Vali Fahri Bey Caddesi’nde meydana gelen kazada, M.Y. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle önce kaldırıma çıktı, daha sonra ise kaldırımdaki S.N.B. ve K.Ç. isimli yayaları önüne alarak duvara çarptı.

Gerçekleşen kazada, 2 kadın yaralandı, park halinde duran bir araç ise maddi hasara uğradı. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapıldı, daha sonra ise 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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