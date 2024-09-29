Elazığ’da bir yılda 36 bin kişiye kurs verildi

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir yıl içerisinde açılan 2 bin 170 kursta 36 bin vatandaşa eğitim verildi.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çalışmalarını ve kurslarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kuaförlükte okuma yazmaya, tekstilden aşçılığa kadar 75 farklı alanda binlerce kurs açan Halk Eğitim Merkezi aynı zamanda günümüz çağını da ayak uydurarak dijital okur yazarlık ve pazarlık kursları da veriyor.

Bu çerçevede bir yıl içerisinde açılan 2 bin 170 kursta 36 bin vatandaşa eğitim verilirken bunun 27 binini ise kadınlar oluşturdu. Çalışmalarıyla göz dolduran Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Türkiye'deki 998 halk eğitim merkezi arasında bakanlığın yaptığı 200'e yakın kriterleri ile yaptığı değerlendirmede ilk 5'e girdi.

Yediden yetmişe her kesime hitap eden kurslar sayesinde vatandaşlar, birçok alanda kendini geliştirme fırsatı yakaladı. Bir yandan sosyalleşen bir yandan da öğrenen kursiyerler, aynı zamanda aile ekonomilerine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.