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Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 07:59
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Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga çıktı

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, olay, merkez Hürriyet Caddesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında kavga çıktı.

Tarafların birbirlerine bıçaklar ile saldırdığı kavgada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelin yakalanması için çalışma başlattı.

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