Elazığ'da ekmeğe zam geldi

Son günlerde somun ekmeğe yapılan zam konusunda Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman itiraz etmiş ve zam geri çekilmişti.

8 LİRADAN 10 LİRAYA ÇIKARILDI

Ancak, Elazığ Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte 200 gram somun ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldiği duyuruldu.

Vali Toraman'ın müdahalesi sadece 3 gün sürdü ve 23 Mayıs'ta alınan karar değiştirilemedi.

RESMİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Elazığ Fırıncılar Odası Başkanı İlhan Yıldız, yaptığı açıklamada ekmeğe yapılan zammın resmi olarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bu zam kararıyla birlikte Elazığ'da ekmeğin fiyatında önemli bir artış yaşandı.