Elazığ'da ekmeğe zam geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ'da ekmeğe zam geldi

Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe alınan zam kararı alındı. Bu kararla artık 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

Son günlerde somun ekmeğe yapılan zam konusunda Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman itiraz etmiş ve zam geri çekilmişti.

8 LİRADAN 10 LİRAYA ÇIKARILDI

Ancak, Elazığ Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte 200 gram somun ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldiği duyuruldu.

Vali Toraman'ın müdahalesi sadece 3 gün sürdü ve 23 Mayıs'ta alınan karar değiştirilemedi.

RESMİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Elazığ Fırıncılar Odası Başkanı İlhan Yıldız, yaptığı açıklamada ekmeğe yapılan zammın resmi olarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bu zam kararıyla birlikte Elazığ'da ekmeğin fiyatında önemli bir artış yaşandı.

92457.jpgjpg-90-1280-720.jpg

Son Haberler
Cübbeli Ahmet İsmailağa cemaatinde küçük kızlara büyü yaptırıldığını söyledi Gündem
Cübbeli Ahmet İsmailağa cemaatinde küçük kızlara büyü yaptırıldığını söyledi
Karnın sağ alt tarafındaki ağrıya uzmanlar ne diyor? Sağlık
Karnın sağ alt tarafındaki ağrıya uzmanlar ne diyor?
ABD’liye kiralanan arazi hayvancılığı öldürdü. Hayvancılığın neden bittiği ortaya çıktı Ekonomi
ABD’liye kiralanan arazi hayvancılığı öldürdü. Hayvancılığın neden bittiği ortaya çıktı
Suriye'de korkutan hareketlilik. TSK'da kırmızı alarm Gündem
Suriye'de korkutan hareketlilik. TSK'da kırmızı alarm
Fazla kilolularda diz kireçlenmesi tehlike saçıyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Fazla kilolularda diz kireçlenmesi tehlike saçıyor. Uzmanlar uyardı
TV Yayın akışı 28 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var? Gündem
TV Yayın akışı 28 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?
TÜGVALI yönetici Gazze’ye bomba yağarken mekan kapatıp dansöz oynattı Gündem
TÜGVALI yönetici Gazze’ye bomba yağarken mekan kapatıp dansöz oynattı