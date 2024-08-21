Elazığ'da feci kaza! 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da feci kaza! 8 yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Feci kaza! 8 yaralı

Elazığ'da bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu üzerinde Gözeli kavşağında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, S.T. yönetimindeki 06 DJZ 368 plakalı hafif ticari araç ile M.S.O.'nun kullandığı 72 AE 055 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler
Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Elazığ'da yangın
Elazığ'da yangın
Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı Yerel Haberler
İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı
Uğur Dündar hastanede Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı Gündem
Uğur Dündar hastanede Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı
Keşan Mecidiye'de orman yangını anızlık alana sıçradı Gündem
Keşan Mecidiye'de orman yangını anızlık alana sıçradı
Arda Güler'in taktığı maske görenleri korkuttu. Nedeni ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in taktığı maske görenleri korkuttu. Nedeni ortaya çıktı
Ankara'daki otobüs faciasında ölü sayısı 11’e çıktı Gündem
Ankara'daki otobüs faciasında ölü sayısı 11’e çıktı