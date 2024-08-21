Elazığ'da feci kaza! 8 yaralı

Feci kaza! 8 yaralı

Elazığ'da bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu üzerinde Gözeli kavşağında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, S.T. yönetimindeki 06 DJZ 368 plakalı hafif ticari araç ile M.S.O.'nun kullandığı 72 AE 055 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.