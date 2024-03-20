Elazığ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A.K. yönetimindeki plakasız motosiklet ile 23 BL 383 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan sürücü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı, tedavi altına alınırken, polis ekiplerinin olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptığı öğrenildi.

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