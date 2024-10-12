Elazığ'da okulun bahçesine otomobiliyle uçan sürücü ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da okulun bahçesine otomobiliyle uçan sürücü ölümden döndü

Elazığ'da, 10 metre yükseklikteki istinat duvarından okul bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 B 9039 plakalı otomobil, 10 metre yükseklikteki istinat duvarından Abdullah-Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesine düşerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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