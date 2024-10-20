Otomobil yayaya çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil yayaya çarptı

Elazığ'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen yayaya, otomobil çarptı. Yaya yaralandı.

Elazığ'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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