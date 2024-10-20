Elazığ’da polis suçlulara göz açtırmıyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde "Genel Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik, asayiş, trafik ekipleri ve bekçilerin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi uygulanırken, iş yerleri de denetlendi.

Öte yandan, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapıldı.