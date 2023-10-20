Elazığ’da polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda 5 kilo 220 gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli de tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

Bu çerçevede doğu illerinden batı illerine giden otobüslerde yapılan çalışmalarda, bagaj aramasında 2 parça halinde toplam 5 kilo 220 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda şüpheli E.Ö.(23) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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