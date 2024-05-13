Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonu

Kaynak: İHA
Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonu
Elazığ’da ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 15 adet ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 15 kişi yakalandı.
Denetimlerde, 13 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 173 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet kartuş, bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli kişiler ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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