Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Elazığ'da sahte parayla alışveriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir alışveriş sitesinde satışa sunulan telefonun sahte parayla satın alınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, tabanca, 3 fişek, 4 bin lira değerinde sahte para, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 sikke ve tuğra ele geçirildi.
Operasyonda, Y.S. (19), H.Y. (30) A.B. (23) ve A.S. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. H.Y. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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