Elazığ'da torbacı operasyonu: 13 gözaltı

Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda Ele Geçirilenler:

16 parça halinde 32.97 gram metamfetamin maddesi

12 parça halinde 11.05 gram kokain maddesi

11 parça halinde 26.46 gram esrar maddesi

179 adet sentetik ecza

2 adet hassas terazi

2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 adet fişek

2 adet ruhsatsız pompalı tüfek

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 285 TL ve 50 dolar nakit para

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca sokak satıcılarından uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 22 şahsa da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.