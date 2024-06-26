Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazaya dair inceleme başlatıldı.

Elazığ Malatya karayolu Gözeli kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 34 ST 7098 plakalı otomobil ile K.D. idaresindeki 23 ACH 148 plakalı otomobil çarpışırken kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenler, durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, tedavi altına alınırken, kazayla ilgili ise inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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