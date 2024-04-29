Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda 706,58 gram uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, satışa hazır vaziyette 18 parça halinde 706,58 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 600 lira ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs yakalanırken, 2'si gözaltına alındı. Şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.

1 şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı.

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