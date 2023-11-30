Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen aramalarda, 27 parça halinde 176, 03 gram Metamfetamin, 3 parça halinde 9,14 gram esrar maddesi, 3 adet Extacy, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 1 adet kasatura diye tabir edilen kesici alet, 7 adet sikke ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 82 bin 925 Türk Lirası, 150 Euro ve 2 Dolar ele geçirildi.

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